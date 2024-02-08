إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم عايدة شمالي بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب، يوم الخميس، تسعة مواطنين بحالات اختناق، إثر اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على منازل المواطنين في مخيم عايدة شماليبيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمها مع تسعة إصابات بالغاز المسيل للدموع ميدانياً، بعد استهداف قوات الاحتلالمنازل المواطنين بالقنابل الغازية في مخيم عايدة.

وكانت قوات الاحتلال داهمت ظهر اليوم، بلدة الخضر جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب أحمد رشاد عيسى (33 عاماً) بعد اقتحام منزلهوتفيشه.