استشهاد مسعف وإصابة اثنين بقصفٍ متعمد خلال عملية إخلاء طبي

فلسطين اليوم

استشهد مسعف فلسطيني، وأصيب 2 بجروح، جرّاء تعمد الاحتلال استهدافهم بالقصف خلال قيامهم بعملية إخلاء بعد إجراء التنسيقمعه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابها بموقع إكس, الخميس, "تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف فريق الهلالالأحمر الفلسطيني أثناء قيامه بمهمة إنسانية منسقة لإخلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة، ما أدى إلى استشهاد المسعفمحمد العمري وإصابة اثنين آخرين".

وأضافت "بذلك يرتفع عدد الزملاء الذين استشهدوا أثناء قيامهم بعملهم الإنساني منذ بداية الحرب على غزة إلى 12".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 340 طبيبًا وعاملًا في القطاع الصحي، استشهدوا وأصيب 400 بجروح، في حين اعتقلالاحتلال 100 من الكوادر الصحية.