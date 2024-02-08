استقالة ضابط إسرائيلي بسبب مسؤوليته في إخفاق 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية أنّ ضابطاً برتبة رائد في لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، سينهي مهامه بسبب دوره في التقدير الاستخباري الذي أدّى إلى الإخفاق الاستخباري في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولفت محلل الشؤون العسكرية والأمنية في قناة "كان" روعي شارون إلى أنها الاستقالة الأولى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان الضابط المذكور أبلغ قادته، في رسالة بعث بها إليهم، أمس الأربعاء: "أتحمّل مسؤولية دوري في فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر وأطلب إنهاء مهامي في المنصب".

وأشار الضابط إلى أنه فهم منذ بداية الحرب أن عليه إنهاء مهامه، ولكنه انتظر توقّف القتال، والآن بعد أربعة أشهر شعر أن الوقت قد حان لتحمّل المسؤولية والاستقالة من منصبه.

وشدّد روعي شارون إلى أنه "من المهم تأكيد أن هذا الفشل أعمق بكثير من أداء ضابط برتبة رائد، بل يرتبط بالكثير من القادة من الرتب العليا في أمان وفي تشكيلات أخرى في الجيش".

وفي محاولة للتقليل من أهمية الموضوع، ردّ الناطق بلسان جيش الاحتلال بالقول إن "الضابط توجّه إلى قادته قبل عدة أسابيع وطلب إنهاء عمله لأسبابٍ شخصية. الضابط أنهى مهامه في الأيام الأخيرة وذهب في إجازة غير مدفوعة، وفي نهايتها سيفحص مستقبله في الجيش".