الصحة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 130 شهيدا، و170 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء إلى 27840 والجرحى إلى 67317، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.