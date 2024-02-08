رغم التضييقات واعتقال امرأة: إحياء ذكرى الإسراء والمعراج بالأقصى

فلسطين اليوم

أحيا مئات المواطنين، اليوم الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك رغم المعيقات والقيود الإسرائيلية وحصار المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر.

ويحرص المواطنون على إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، المكان الذي أسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج، رغم كل المعيقات والمضايقات.

وتوافد المصلون، رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة في بطاقات المواطنين، ومنع العديد منهم من الوصول إلى الأقصى.

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر في مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية وأجواء روحانية.

وشهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة منها المحاصرة منذ خمسة أشهر، نشاطا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد الدينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم امرأة فلسطينية قرب باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك لم تُعرف هويتها.