القدرة: مجمع ناصر يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة:إن "مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي".

وأضاف القدرة في بيان صحفي اليوم بأن 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.

وأشار إلى أن المجمع يعاني نقصاُ حاداً في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، كما أن المولدات الكهربائية ستتوقف خلال أقل من 48 ساعة، حيث تم فصل الكهرباء عن أجزاء من المجمع لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاحتلال لا زال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمجمع ناصر الطبي.

وأكد القدرة أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لمكرهة صحية نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات ومنع الاحتلال خروجها.