إصابة 3 عسكريين إسرائيليين شمال فلسطين وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال فلسطين المحتلة، في حين أعلن حزب الله تنفيذه عمليتين ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان "تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد"، وأوضح أن القصف أسفر عن إصابة ضابط صف بجروح بالغة، في حين أصيب جنديان احتياط آخران بجروح طفيفة.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان أن مجاهديه استهدفوا‌‌‌ "مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة"، كما هاجم حزب الله بالصواريخ ثكنة برانيت في الجليل الأعلى، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور بان طيران العدوالإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلاً لشخص من آل عطايا في بلدة طير حرفا، ما ادى الى تدميره بالكامل، بالتزامن قصف مدفعي مباشر على اطراف بلدتي طيرحرفا والجبين، فيما استهدف بغارة جوية أخرى بلدة كفركلا .