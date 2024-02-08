اليمن: عدوان أميركي - بريطاني جديد يستهدف رأس عيسى في الحديدة

فلسطين اليوم

جدّد العدوان الأميركي - البريطاني شنّ غاراته على محافظة الحُدَيْدَة غربي اليمن، واستهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصَّليْف بعد ساعات من شنه غارتين على المنطقة نفسها شمالي غرب المدينة الساحلية على البحر الأحمر.

كما شنّ العدوان الأميركي البريطاني، فجر اليوم، غارات على منطقة القطينات بمديرية باقم الحدودية شمالي غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

واستهدف العدوان الأميركي - البريطاني العديد من الأعيان المدنية والسياحية بزعم احتوائها على أسلحة ومعدات عسكرية.