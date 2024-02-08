إسقاط طائرات وتفجير دبابات.. سرايا القدس تنهك العدو!

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، اليوم الخميس.

وأعلنت استهدافها بصاروخ موجه (107) تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي داخل خيام بعد أن نجحت في رصدهم في المنطقة نفسها.

وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور القتال بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، وفق بيانٍ مقتضب أصدرته.

كما استهدفت سرايا القدس آلية إسرائيلية بقذيفة التاندوو غرب مدينة غزة ما أدى إلى احتراقها، فضلا عن استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ موجَّه، كانت تتحصّن في إحدى الشقق السكنية في محيط منطقة الحاووز، غربي خان يونس، جنوبي القطاع.