الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل أحد ضباطه متأثرا بإصابته في وقت سابق خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط صف متأثرا بجراح أصيب بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في غزة.

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم رسميا إلى 565 جنديا وضابطا منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

ويوم أمس الاربعاء، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إسرائيليين، أحدهما متأثرًا بجروح أصيب بها في معارك غزة، والآخر نتيجة إصابته بفطريات من تربة غزة خلال مشاركته في المعارك هناك.