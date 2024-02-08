المقاومة في لبنان تستهدف "برانيت" و"كريات شمونة" الاحتلال يقر بإصابة ضابط وجنديين

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، تنفيذ عمليتين استهدفتا ثكنة "برانيت" و "كريات شمونة" عند الحدود مع فلسطين المحتلة، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان، استهداف مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة، معلنة تحقيقها إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف ثكنة ‏"برانيت" بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.

المقاومة الإسلامية أكدت أنّ العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت صلية صاروخية (أكثر من 12 صاروخاً)، من لبنان باتجاه إصبع الجليل. كما أطلقت نيران مباشرة باتجاه موقع للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بإصابة ضابط وجنديين إسرائيليين في موقع "برانيت" بصواريخ أطلقتها المقاومة في لبنان. وتحدّثت عن سقوط طائرة من دون طيار داخل قاعدة في الشمال، مشيرة إلى أنّ هناك جندي مصاب جرى نقله بالمروحية.

وعن "كريات شمونه"، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أنّ "حزب الله" أصاب "منطقة حساسة" هناك، مشيرة إلى أنّه في الدقائق الماضية تم تشخيص سقوط صواريخ في "كريات شمونة"، وتابعت أنه طلب من المستوطنين الموجودين هناك التصرف وفق تعليمات الجبهة الداخلية والدخول إلى الأماكن المحصنة.

واعترفت وسائل إعلام الاحتلال بإصابة مبنى في "كريات شمونة"، مؤكدةً أن هناك أضراراً وإصابات مباشرة جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخين في مستوطنة "نتوعا" في الشمال وانقطاع للكهرباء.

وعلى إثر هذه الاستهدافات، قالت وسائل عبرية إنه "تم إغلاق مفترقات الطرق المجاورة على طول الحدود في الشمال خشية من توسع إطلاق الصواريخ من لبنان".