قوات الاحتلال تعتقل مواطنين خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت ستة مواطنين وهم: خالد وليد رضوان، نادي مفيد رضوان، ناجي مفيد رضوان، مصطفى أشرف سلامة، سلامة أشرف سلام، يوسف رشيد رضوان.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام غربا واعتقلت الشقيقين محمد وعماد التميمي، وقامت بتفتيش المنزل وتخريب المحتويات.

وفي قرية ترمسعيا شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد رضوان وأنس زياد جبارة بعد مداهمة منزليهما.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله واعتقلت الشابين محمود ذيب ومحمد وادي.