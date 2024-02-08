محدث.. شهيد برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف غرب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الخميس، شاب وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب منصور جلال جابر،28 عاما، برصاص الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء منذ مساء أمس إلى 5، 3 في طولكرم، وشهيد في رام الله وآخر في دير شرف.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب جابر خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، وأصابته بجروح خطيرة، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار.

وأضاف شهود العيان، أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند حاجز دير شرف، عقب ذلك أغلقت قوات الاحتلال الحاجز ومنعت المواطنين من العبور.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة كانت تقف عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.