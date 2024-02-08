جيش الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

تجددت غارات الاحتلال الجوية، والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام، والضهيرة، ويارين، والجبين، وطير حرفا، وعديسة، وسهل مرجعيون وكفر كلا.

ويحلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل تزامناً مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني.

وقصف الطيران الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس بلدتي الضهيرة والبستان، مترافقاً مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب ورميش.