إعلام الاحتلال يقر بإصابة 13 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن"الجيش" الإسرائيلي عالج نحو 13 ألف جندي مصابٍ منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم.

وأضافت، اليوم الخميس، أن 2830 جندياً بقوا قيد العلاج في المستشفيات، بينما خرج الجنود الآخرون بعد مدّة من العلاج.

وبسبب الرقابة العسكرية على الإعلام العبري ومحاولة الاحتلال التكتّم عن حجم خسائره، فإنّ العدد الحقيقي للجنود المصابين يبقى أعلى ممّا يذكره الإعلام.

ويأتي الاعتراف الإسرائيلي بعدد الجنود المصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع استمرار المقاومة الفلسطينية خوضها الاشتباكات الضارية مع قوات "جيش" الاحتلال عند أكثر من محور قتال في القطاع، محققةً الإصابات المادية والبشرية.