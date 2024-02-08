الاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان العمارة والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم ومنعتهم من اخذ حاجياتهم او نقل مركباتهم من محيط المبنى، قبل ان تقوم بتفجير المنزل، مخلفة اضرارا في الشقق والمباني المجاورة.

وارتقى الشهيد قفيشة برصا ص الاحتلال عند حاجز النفق غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برفقة الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.

وكانت قوات الاحتلال قد دهمت منازل الشهداء الثلاثة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأخطرت عائلاتهم بقرار هدم منازلهم، وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي هدمت منزلي الشهيدين القواسمي.