بلينكن: لا يزال هناك "مكان لوقف اطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنه لا يزال هناك "مكان لاتفاق" بين إسرائيل والمقاومة، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن "هناك أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه".

في الوقت نفسه، قال بلينكن الأربعاء إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات.