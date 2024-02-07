3 شهداء بمخيم نور شمس بعد اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

فلسطين اليوم

استشهد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني (فتح)- خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهداء الثلاثة خاضوا معركة ضارية مع قوات الاحتلال بعد حصار المنزل الذي تحصنوا فيه، حيث قصف الاحتلال المنزل بالقذائف أكثر من مرة.

والشهداء الثلاثة هم القيادي بكتائب شهداء الاقصى معتصم العلي، وزياد علي دعمة، وإسلام إبراهيم العلي .

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بعد انسحابها صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آليات الاحتلال من المحور الغربي للمدينة، وحاصرت أحد المنازل وقصفته بالقنابل، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، فيما فرض الاحتلال طوقا مشددا على كل مداخل المخيم ومنع الدخول إليه أو الخروج منه