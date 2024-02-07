سرايا القدس تواصل ضرب العدو: في جعبتنا المزيد!

فلسطين اليوم

تمكن مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومجاهدو كتائب القسّام من استهداف قوةٍ إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود متحصنة في أحد المنازل في محور القتال غربي مدينة خان يونس، بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة. وأعلنت القسام أنّ المجاهدين أكّدوا إيقاع القوة بين قتيلٍ وجريح.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، أنّ مجاهديها في القوة الجوية، أطلقوا طائرتين انتحاريتين من نوع "صياد" و "سحاب"، صباح اليوم الأربعاء، تجاه تجمعات جنود العدو وآلياته غربي غزة.

وتبنّت السرايا استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي"، أدّت إلى مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها، وذلك في محيط حي الأمل غربي خان يونس.

ونشرت السرايا بياناً مقتضباً نقلت فيه تأكيد مجاهديها، بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، تمكنهم من قتل جميع أفراد قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود، كانت تتحصن في شقة سكنية محيط الحاووز قرب مدرسة حياة غربي مدينة خان يونس، وذلك بعد استهدافها بقذيفة "TBG".

وعرضت السرايا مشاهد لرشقاتٍ صاروخية قصف بها مجاهدوها المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم.