نتنياهو: سنواصل الحرب!

فلسطين اليوم

جدّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأكيده مواصلة العدوان على قطاع غزة لعدة أشهر، زاعماً أنّ الحكومة لن ترضى بـ"أقلّ من النصر التام".

وبعد أكثر من 120 يوماً من الحرب، فشل خلالها الاحتلال في تحقيق أيٍّ من أهدافه المُعلَنة، قال نتنياهو في مؤتمرٍ صحافي، عقده مساء اليوم الأربعاء، إنّ "الانتصار التام فقط هو ما سيسمح بإعادة الأمن إلى الجنوب والشمال".

وفي السياق نفسه، أكد نتنياهو أنّ تكرار الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على "إسرائيل" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيكون "مسألة وقت"، إذا "تمكّنت حماس من البقاء في غزة".