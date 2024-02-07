استشهاد القيادي في كتائب حزب الله - العراق أبو باقر الساعدي بعدوان على شرقي بغداد

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، باستشهاد القيادي في كتائب حزب الله - العراق، أبو باقر الساعدي، المعروف بـ"أبي باقر ديالى"، وذلك في عدوانٍ استهدف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت شبكة "ABC NEWS" عن مسؤولين أميركيين أنّ "الولايات المتحدة شنت غارة جوية على هدف عالي القيمة في بغداد".

وقالت وسائل إعلامٍ عراقية إنّ قصفاً جوياً "يُعتقد أنّه جرى من طائرةٍ مُسيّرة"، استهدف سيارةً مدنية في منطقة "المشتل" شرقي بغداد، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.