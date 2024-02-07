سوريا: استشهاد 4 جنود في هجوم إرهابي على نقطة عسكرية في ريف درعا الشرقي

فلسطين اليوم

أفاد مراسلون، اليوم الأربعاء، باستشهاد 4 جنود من الجيش السوري في هجوم لمسلحين بالنيران على نقطة عسكرية في قرية أم المياذنفي ريف درعا الشرقي.

وشن الإرهابيون الهجوم على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة 15 في الجيش السوري قرب بلدة أم المياذن شمالي الحدود السوريةالأردنية، بنحو 3 كم، في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

وتتواصل الهجمات الإرهابية على مواقع الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" في منطقةخفض التصعيد في إدلب.

وفي 23 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تفكيك عدة عبوات ناسفة في ريف درعا، مؤكدةً أنّ حرس الحدود أسقططائرة مسيّرة قرب الحدود مع الأردن.

وقالت وكالة "سانا" السورية إنّ عناصر وحدات الهندسة من القوات المسلحة العاملة في ريف درعا قامت بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموّهةعلى شكل صخور من قبل الإرهابيين، مشيرةً إلى أنّها "معدّة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب".

وتتزامن اعتداءات الإرهابيين مع تعرّض مدينة حمص السورية، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي من اتجاه طرابلس، أدّى إلى وقوع شهداءوجرحى.

وأكّد مدير صحة حمص مسلم الأتاسي أنّ الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 7 شهداء و13 جريحاً.