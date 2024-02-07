وقفة في بيت لحم احتجاجا على تجميد دول تبرعاتها

فلسطين اليوم

شارك عشرات المواطنين اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاج على تجميد مجموعة من الدول لتبرعاتها للأونروا، وذلك أمام مكتب وكالة الغوث فيمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقال رئيس لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم محمد الجعفري أن هذا التآمر الدولي لم يأت صدفة، هذه المؤامرة بدأت منذ ثلاثين عامابتقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مجالي الصحة والتعليم.

وأضاف، إن ما يجري هو استمرار في جريمة الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على شعبنا وقد لحقتها مجموعة الدول لتزيد منمعاناة شعبنا.

وأضاف "نعيش في ظروف اكثر تعقيدا من الواقع العام الذي يعرفه العالم عن معاناتنا".

وأوضح أن شعبنا متمسك بهذه المؤسسة حتى عودة اللاجئين الى بيوتهم ووبلداتهم ومدنهم.

ودعا الدول التي جمدت مساهماتها في الأونروا لضرورة التراجع عن قرارها المتسرع.