لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأربعاء، استهداف موقعين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بالتزامن معقصفٍ إسرائيلي استهدف بلداتٍ لبنانية عدّة وأدّى إلى ارتقاء شهيدٍ مدني.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّ مجاهديها استهدفوا، عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات الفنية في موقع "راميا" الإسرائيلي(قبالة بلدة رامية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مُباشرة.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة في لبنان، استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعاالمحتلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، مؤكّدةً أنّ مجاهديها حقّقوا إصاباتٍ مباشرة.

وشدّدت بيانات المقاومة الإسلامية التأكيد على أنّ العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، حيثتواصل المقاومة تنفيذ عملياتها من لبنان ضمن هذا النهج، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومع ارتفاع حدّة ضربات المقاومة وقوة الاستهدافات، ازدادت نقمة المستوطنين الإسرائيليين في الشمال على الحكومة و"الجيش" الإسرائيليلفشلهما أمام حزب الله، والذي يضيف إلى الاستهدافات حرباً نفسية عبر توثيق إعلامه الحربي للعمليات.