"القسّام" توثّق قنص ضابط إسرائيلي غربي مدينة غزة (فيديو)

فلسطين اليوم

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لـحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة قنص ضابطٍ إسرائيلي،كانت الكتائب أعلنت في وقتٍ سابق استهدافه في محور القتال بمنطقة الجامعات غربي مدينة غزة وسط القطاع.

ونجحت كاميرا الإعلام العسكري لكتائب القسّام في توثيق رصد حركة الضابط وجندي آخر كان برفقته، كما أظهر مقطع الفيديو الذي نُشر،مجاهداً مع سلاح قناصة أثناء الاستعداد لإصابة هدفه.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الثلاثاء، تمكّن مقاتليها من قنص ضابطٍ وجندي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجامعات، غربي مدينةغزّة.

يأتي ذلك مع مواصلة المقاومة الفلسطينية عملياتها في محاور التقدم في قطاع غزّة، والتي تخوض خلالها اشتباكاتٍ ضارية مع قواتالاحتلال المتوغلة، وخصوصاً في مدينتي غزّة وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدم.

هذا وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قطاع غزة، إضافةً إلى إقراره أمسالثلاثاء، بمقتل ضابطٍ إضافي في صفوفه، خلال المعارك البرية الدائرة ضد المقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزّة.

وبلغ عدد الجنود القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية 654 قتيلاً، سقطوا منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نحو 227 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.

وإذ يشدّد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجمخسائره، تُظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة التي تبثّها المقاومة الفلسطينية أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر كثيراً مما يعلن.