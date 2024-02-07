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الصحة: 27708 شهيد و 67147 اصابة منذ 7 أكتوبر الماضي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيد و 169 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 27708 شهيد و 67147 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.