الصحة: 27708 شهيد و 67147 اصابة منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيد و 169 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 27708 شهيد و 67147 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.