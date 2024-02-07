رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة": لدينا إصابات يومية جراء صواريخ حزب الله

فلسطين اليوم

أقر ما يسمى رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "كريات شمونة"، أفيحاي شتيرن، في حديث لقناة "كان" العبرية، بتسجيل إصابات يوميا جراء إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان الصواريخ المضادة للدروع.

وقال شتيرن إنه "لكي نستطيع القول للسكان أنّ بإمكانهم العودة إلى منازلهم فيجب إبعاد حزب الله عن الحدود وإيقاف تهديد إطلاق النيران الذي يحصل بشكل يومي".

وقبل أيام، أقرّ الإعلام العبري بمرور أحد أصعب الأيام، التي عرفتها جبهة الشمال خلال الحرب، إذ تمّ تفعيل 21 صفارة إنذار في الجليل الأعلى، خلال ساعتين فقط. وبيّن أنّ النشاطات التجارية في مستوطنتي "كريات شمونة" و"شلومي" في الشمال تضررت بصورة صعبة جداً.

ووفق إحصاءٍ رسمي، كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ أكثر من 500 منزل ومبنى تضرر بنيران حزب الله منذ بدء الحرب.