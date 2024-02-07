المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال وشهيد بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة منها موقع زبدين العسكري، و‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي، كما استهدفت المقاومة التجهيزات الفنية في موقع "راميا" ‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا في المواقع المذكورة إصابات مباشرة".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة معادية شنت غارة على احد المنازل في مدينة الخيام وأسفرت عن إصابة 3 مدنيين وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة مروحين، و غارة أخرى استهدفت محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني.