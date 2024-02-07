المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال وشهيد بقصف اسرائيلي جنوب لبنان
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة منها موقع زبدين العسكري، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي، كما استهدفت المقاومة التجهيزات الفنية في موقع "راميا" بالأسلحة الصاروخية وحققوا في المواقع المذكورة إصابات مباشرة".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة معادية شنت غارة على احد المنازل في مدينة الخيام وأسفرت عن إصابة 3 مدنيين وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة مروحين، و غارة أخرى استهدفت محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني.