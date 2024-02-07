قناصة الاحتلال تعدم فتاة أمام مجمع ناصر الطبي بخانيونس

فلسطين اليوم

أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلة فلسطينية برصاصة بالرأس خلال تواجدها أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خانيونس، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن الطفلة الشهيدة هي رؤى عاطف قديح (14 عامًا)، وقد أصيبت برصاص قناص إسرائيلي، خلال توجهها لمجمع ناصر الطبي لإحضار المياه.

ويتعرض محيط مجمع ناصر الطبي لاستهداف مكثف من قبل قوات الاحتلال منذ أيام، علمًا أن غالبية النازحين والطواقم الطبية أخلت المجمع نتيجة استهدافه.