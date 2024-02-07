جيش الاحتلال يكثف القصف على مدينتي رفح وخانيونس

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي مخلفا عشراء الشهداء الجرحى ودمارا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية.

وصباح اليوم، شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال بسلسلة غارات المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتحدثت مصادر صحية بالقطاع، عن استشهاد 12 مواطنا في رفح في حصيلة أولوية للقصف الإسرائيلي، بالإضافة الى وجود العديد من المصابين والمفقودين.

وأضافت مصادر محلية، أن أماً وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزهور شمالي رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

وفي منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف المنطقة.

وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما استهدف الاحتلال محيط عمارة جاسر ومسجد بلال في مخيم خان يونس، بقصف مدفعي إسرائيلي، ونسف الطيران الحربي منازل سكنية في خان يونس وسط قصف مدفعي مكثف للمدينة.

وفي آخر حصيلة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب 66,978 آخرون، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.