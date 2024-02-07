القيادة المركزية الأميركية: 6 صواريخ بالستية يمنية استهدفت سفناً في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

كشفت القيادة المركزية الأميركية، أنّ اليمن نفّذ عدة هجمات صاروخية بالستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن متوجهة إلى شواطئ فلسطين المحتلة.

وذكر بيان القيادة أنّ القوات المسلحة اليمنية "أطلقت 6 صواريخ بالستية مضادة للسفن من المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوضح أنّ "3 من الصواريخ استهدفت السفينة "MV Star Nasia"، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة لجهة يونانية، وترفع علم جزيرة مارشال وتعبر خليج عدن".

وأضاف البيان، أنه "عند الساعة 3:20 صباحاً تقريباً، أبلغت سفينة MV Star Nasia عن وقوع انفجار قربها، ما تسبب بأضرار طفيفة، ولكن لم تقع إصابات".

وأكّد أنّ "السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي تعمل قرب السفينة MV Star Nasia، اعترضت وأسقطت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن".