إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مناطق الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وبدء عمليات تجريف لشوارع ومنشآت في المناطق التي توغلت فيها.

وفي التفاصيل، اقتحمت عشرات من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال معززة بجرافات مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة من محورها الغربي وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة بمخيم طولكرم.

وخلف الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 6 ساعات، شمل تدمير الشوارع الرئيسية والأزقة بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين من أسوار المنازل والمنشآت التجارية.

وفي مدينة جنين ومخيمها، دوت صفارات الإنذار أثناء اقتحام قوات وآليات الاحتلال المدينة من حاجز الجلمة ومعبر المقيبلة من محورها الشمالي مرورا بشارع حيفا ودوار الأحمدين.

في غضون ذلك، دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية بدعوى البحث عن مطلوبين.

وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وكانت قوات وآليات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت أحياء بداخله ودهمت منازل لعائلات أسرى وشهداء في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين بعد اقتحامها بلدتي بني نعيم، وسعير، ومخيم العروب شرق وشمال الخليل.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت عنان وبيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت ثلاثة موطنين بينهم شقيقان.

وطالت الاقتحامات محافظة نابلس حيث اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين عقب مداهمة منازلهم.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهن وتفتيشها.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6870، بينهم 215 سيدة وأكثر من 400 طفل، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.