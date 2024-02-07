مقتل جندي "إسرائيلي" متأثراً بإصابته في قطاع غزة

فلسطين اليوم

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي احتياط إسرائيلي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنّه وبعد الإصابة، أصيب بـ"فطريات" خطيرة.

وذكر موقع "يديعوت أحرنوت" "يديعوت أحرونوت" العبري أنّ الدواء التجريبي وصل للجندي لكنه لم يُنقذ حياته.

وقبل يومين، اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 5 جنود إسرائيلين في قطاع غزة، كما أقرّ "الجيش" بمقتل جندي إضافي في صفوفه، وهو من كتيبة الهندسة التابعة للواء "هرئل"، خلال المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزّة.