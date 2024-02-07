"أونروا": 84% من مرافق غزة الصحية تأثرت بهجمات "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالهجمات "الإسرائيلية".

وأفادت المنظمة الأممية في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن 4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة.

وأرفقت التدوينة بصور لمركز الشيخ رضوان الصحي قبل وبعد تدميره.

وأضافت الوكالة أن الصور صادمة وتظهر مدى الدمار الذي لحق بالمراكزالصحية في شمال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.