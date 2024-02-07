شهداء وإصابات في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص وريفها

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها.

وأفاد مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.