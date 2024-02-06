"جيش" الاحتلال يقر بمقتل 32 من الأسرى الإسرائيليين في غزة

فلسطين اليوم

أفاد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 32 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، مؤكداً أنهم "لقوا مصرعهم".

وصرّحت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنّ "إسرائيل" تتحقق من معلومات تفيد بمقتل 20 مختطفاً آخرين، بالإضافة إلى 32 مختطفاً أكّد "الجيش" مقتلهم.

ولقي عدد من الأسرى الإسرائيليين مصرعهم في قطاع غزة، في إثر عمليات القصف الجوي والمدفعي التي يقوم بها "جيش" الاحتلال في القطاع، حيث أعلنت عدّة فصائل من المقاومة الفلسطينية مقتل أسرى لديها في إثر القصف الإسرائيلي، واستهدافات الاحتلال للقطاع.

ونشرت المقاومة الفلسطينية، أكثر من مرّة، معلوماتٍ أو مشاهد مصوّرة للأسرى الإسرائيليين، الذين يطالبون حكومتهم بوقف القصف على غزة والعمل على إعادتهم، في الوقت الذي أدّى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال التوغّل في القطاع، إلى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بنيران جنود الاحتلال.

وينظم أهالي الأسرى الإسرائيليين باستمرار تظاهرات احتجاجية في "تل أبيب"، تحت شعار "أعيدوا الأسرى"، مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى، ومنتقدين سلوك رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، في هذا الملف.