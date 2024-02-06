مؤسسات فلسطينية تقاطع الصليب الأحمر لعدم قيامه بدوره في قضية الأسرى

فلسطين اليوم

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقراتها في كافة المحافظات الفلسطينية، ونقلت مكان الاعتصام الأسبوعي من أمام مقر اللجنة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية إلى ساحة مركز البيرة الثقافي، مؤكدة أن ذلك بمثابة رسالة أولية لهذه اللجنة التي لا تقوم بمسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال الاعتصام الذي تم تنظيمه قبل ظهر اليوم الثلاثاء، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في كلمة له، إن اختيار مؤسسة فلسطينية وطنية للاعتصام في باحتها، في حين كانت العادة أن يتم ذلك أمام مقر منظمة الصليب الأحمر بكل ما ترمز إليه، جاء للتعبير عن الانتقاد لهذه المنظمة.

وأكد فارس تعليق وتجميد كافة العلاقات مع الصليب الأحمر؛ وقال: "نحن لا نحملهم مسؤولية الجرائم التي يقترفها الاحتلال، لأن منظمة الصليب الأحمر لا تستطيع أن تحاصر تل أبيب وتجبر نتنياهو على وقف سياساته، ليست لدينا أوهام، ولكننا طالبنا هذه المنظمة بأن تفصح للعالم؛ بأنها تريد القيام بواجباتها المنوطة بها، ولكن دولة الاحتلال تمنعها".

وأشار فارس إلى أنه طالب رئيسة منظمة الصليب الأحمر حين زارت فلسطين بإصدار ذلك الموقف الذي يشير إلى عرقلة الاحتلال لعملها ومنعها من القيام به.

وقال فارس: "بصراحة قلت لها إننا نريد أن نستخدم مصداقية مؤسستكم في استجلاب ضغط على إسرائيل لوقف جريمتها، ولكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن ولذلك لا نرى جدوى، فالحاجة للمنظمات الإنسانية في أوقات الحروب والكوارث، فإن لم تقم بمسؤولياتها الآن فمتى ستقوم؟".