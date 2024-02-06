رئيس الوزراء القطري: تسلمنا رداً من حماس في مجمله إيجابي

الساعة 11:06 م|06 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة تسلمت رداً من حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وإبرام هدنة في غزة، مشيراً إلى أنه "يتضمن ملاحظات، لكن في مجمله إيجابي".

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحن متفائلون بعد رد حماس على الاتفاق الإطار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وحذر بن عبد الرحمن من أن وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستكون له تداعيات كارثية.