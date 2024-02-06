رئيس الوزراء القطري: تسلمنا رداً من حماس في مجمله إيجابي

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة تسلمت رداً من حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وإبرام هدنة في غزة، مشيراً إلى أنه "يتضمن ملاحظات، لكن في مجمله إيجابي".

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحن متفائلون بعد رد حماس على الاتفاق الإطار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وحذر بن عبد الرحمن من أن وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستكون له تداعيات كارثية.