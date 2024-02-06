في عدوانٍ إسرائيلي ممنهج: 6870 أسيراً اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

قالت عدّة مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى الفلسطينيين إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1236 مواطناً، بينهم 30 من النّساء، و73 من الأطفال، من الضّفة خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري، مما يرفع حصيلة الاعتقالات التي قام بها الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 6870 أسيراً.

ونشرت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بياناً أوضحت فيه أنّ أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في مدينة القدس المحتلة، حيث بلغت 309 حالة اعتقال، تليها محافظة الخليل بـ220 حالة اعتقال، وكان التّحول الأبرز في أعداد المعتقلين في محافظة طولكرم حيث بلغ عدد حالات الاعتقال فيها 150.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان الشامل على غزة فإنّ حصيلة حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة حتّى تاريخ نشر التقرير، بلغت 6870 حالة اعتقال، من بينها أكثر من 215 من النّساء، وأكثر من 400 طفل.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد 7 أكتوبر 52، أبقى الاحتلال على اعتقال 37 منهم صحفيتان.