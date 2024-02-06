الاحتلال يغرق في خانيونس..وسرايا القدس توجع العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف مقاتليها قوةً من جنود "جيش" للاحتلال، متحصّنة داخل إحدى الشقق السكنية غربي مدينة غزّة بقذيفة "85" مضادة للدروع، ومؤكّدةً في بيانٍ مقتضب، إيقاع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.

وفي عملية مشتركة، تمكن مقاتلو السرايا وكتائب القسّام من استهداف قوةٍ إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في محور التقدم غربي خان يونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات، كما أعلنت السرايا أنّ المجاهدين أكّدوا إيقاع القوة بين قتيلٍ وجريح.

وعرضت السرايا مشاهد من استهداف للآليات والتحشدات العسكرية للاحتلال في حي الأمل غربي خان يونس بصواريخ "غراد".