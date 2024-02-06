سقط في معارك شمالي قطاع غزة.. "جيش" الاحتلال يقر بمقتل ضابطٍ إضافي

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بسقوط ضابطٍ إضافي في صفوفه قتيلاً خلال المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزّة.

ووفقاً لما أعلنه "الجيش" الإسرائيلي، فإنّ الضابط القتيل برتبة رائد هو، ديفيد شاكوري، والذي يشغل منصب نائباً لقائد الكتيبة "601"، في اللواء "401" من وحدة الهندسة القتالية في "الجيش"، وقد قُتل في المعارك الدائرة شماليّ القطاع.

وجاء هذا الاعتراف في وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكاتٍ عنيفة ضد "الجيش" الإسرائيلي في كل محاور القتال في قطاع غزّة، وذلك مع بلوغ العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم الـ123 على التوالي.