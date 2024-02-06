"حماس" تسلّم ردها بشأن "اتفاق الإطار": تعاملنا بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل

فلسطين اليوم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تسليم ردها لكلٍ من قطر ومصر بشأن اتفاق الإطار، وذلك بعد إنجاز تشاورٍ قياديداخل أُطرها، ومع فصائل المقاومة.

وأضافت حماس، في بيانٍ نشرته، أنّ الحركة تعاملت مع المقترح "بروحٍ إيجابية، وبما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاءالعدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادلٍ للأسرى".

وثمّنت حماس دور كلٍ من مصر وقطر، بالإضافة إلى كافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعبالفلسطيني.

وحيّت الحركة الشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصةً الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، مؤكّدةً أنّها، ومعها كافةالقوى والفصائل الوطنية، "ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضهومقدساته".