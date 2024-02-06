استهداف جديد لسفينة شحن بريطانية قبالة الشواطئ اليمنية في خليج عدن

فلسطين اليوم

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهدافٍ جديد لسفينة شحنٍ بريطانية على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوبي عدن اليمنية.

وقالت الهيئة، في بيانٍ نشرته على صفحتها في منصّة "إكس"، إنّ "السلطات تُحقق في الحادث، ولم تُقدّم تفاصيلاً إضافية".

بدورها، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إنّ سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال استُهدفت أثناء عبورها جنوباً على بعد 53 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية. وزعمت الشركة أنّ السفينة "كانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى الهند".

يُشار إلى أنّ استهداف السفينة في عدن جاء بعد إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري، صباح اليوم، تعرّض سفينة شحن بريطانية لأضرارٍمن جرّاء هجوم نُفّذ بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية.

من جانبه، أكّد وزير النقل في حكومة صنعاء، اللواء عبد الوهاب الدرة للميادين للشركات العالمية سلامة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وقال الدرة إنّ السفن الُمستهدفة هي سفن إسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين، متابعاً أنّ الوزارة سلّمت خطاباً رسمياًللشركات العالمية تضمن فيه الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

كما طلبت الوزارة من الشركات العالمية عدم التجاوب مع التحذيرات بعدم المرور في البحر الأحمر.