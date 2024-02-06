استشهاد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأمينهم المساعدات برفح

فلسطين اليوم

استشهد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مركبتهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر صحفي، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت مركبة للشرطة الفلسطينية، خلال تواجدها لتأمين المساعدات في حي خربةالعدس برفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 6 من عناصرها.

وذكر أن الشهداء هم: الشهيد جهاد لافي يوسف الأخرس، الشهيد عبد الرحمن حسني العطار، الشهيد عبد العزيز أسامة اللهواني، الشهيدأنور فتحي أبو عرب، الشهيد ياسر شحدة أبو زهري، الشهيد محمد رياض الشاعر.

وتتعمد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف المواطنين خلال تواجدهم وانتظارهم لشاحنات المساعدات في قطاع غزة، ما أدى لاستشهادوإصابة العشرات خلال الأيام والأسابيع الماضية.