الاحتلال يصادر آليتين ويعتقل فلسطينيا غرب سلفيت

فلسطين اليوم

صادرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، آليتيْن فلسطينيتيْن واعتقلت مالكها، عقب اقتحام بلدة قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت، شمالالضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر صحفي، إن الاحتلال اعتقل المواطن محمد ريان من قراوة بني حسان، وصادر آليتيْن أثناء العمل بمنشأة صناعية يملكهاالمواطن "ريان".

من جانبه، صرح رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي، بأن جيش الاحتلال قام بمصادرة آليتين؛ (منوف ورافعة شوكية)، واعتقالصاحبهما محمد ريان، واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

ونوه "عاصي" في تصريحات صحفية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت "ريان" وصادرت آلياته خلال عمله في منشأة صناعية على مدخلبلدة قراوة بني حسان، بحجه أنها منطقة مصنفة "ج" يمنع العمل بها.

وأكمل: "جيش الاحتلال يلاحق المواطنين ويصادر ممتلكاتهم، بحجة العمل بمناطق مصنفه ج حسب ادعاءاته".