إطلاق نار تجاه مستوطنة "ميراف" شرق جنين

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، منازل تتبع للمستوطنين في مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قربمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عملية إطلاق نار نُفذت من قبل مقاومين فلسطينيين على منازل المستوطنين في مستوطنة "ميراف" شرقيمدينة جنين، دون وقوع إصابات. منوهة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل.

وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن قوات من جيش الاحتلال تجري عمليات تمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين. بينما نوهت صحيفة"يسرائيل هيوم" إلى أن أضرارًا لحقت في منزل واحد على الأقل بإطلاق النار.

ونقل مصدر صحفي، عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال شرعت بإطلاق النار والرصاص تجاه منازل فلسطينية في قرية جلبونشرقي مدينة جنين.

وفي وقت سابق صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرّابة، جنوبي مدينة جنين، ونشرت آلياتها العسكرية في شوارع وأزقة البلدة،وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.