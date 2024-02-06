السيسي لبلينكن: لاتخاذ خطوات جادة تضمن استقراراً مستداماً في المنطقة

فلسطين اليوم

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، لبحث تطورات الجهود الراميةللتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما أكّدته الرئاسة المصرية.

وركز اللقاء على ما وصفته الرئاسة المصرية بـ"الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزّة"، إضافةً إلى بحثملفات تبادل الأسرى، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدّد السيسي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالحرب في غزة، واتخاذ خطواتٍ جادة تجاه التسوية العادلة والشاملةللقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، أنّ اللقاء كان بحضور كلٍ من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيسالمخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

وأضاف فهمي أنّ بلينكن من جهته، أكّد خلال اللقاء استمرار الولايات المتحدة في "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"