محقّقةً إصابات مباشرة.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

تبنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي عندالحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك في بياناتٍ عدة أعلنت فيها الاستهدافات.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع "السمّاقة" و"الرمتا" و"‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانيةالمحتلة، ومقر قيادة كتيبة "بيت هيلل" التابع للّواء الإسرائيلي الإقليمي الشرقي "769".

وجاء في بيانات المقاومة أنّ الاستهدافات تمّت بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مشيرةً إلى تحقيقها إصاباتٍ مباشرة.

وفي ضربة ثانية نحو موقع "‏رويسات العلم" تحديداً، أكّدت المقاومة الإسلامية‏ أنّ مجاهديها حقّقوا إصاباتٍ مباشرة باستهداف التجهيزاتالتجسّسية الإسرائيلية.

كذلك، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، موقع "‏المرج" الإسرائيلي وانتشاراً لجنود العدو في محيطه بالقذائف المدفعية، وحقّقوا إصاباتٍمباشرة، كما جاء في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

واستهدفت المقاومة، في وقتٍ سابقٍ اليوم، ثكنة "راميم" بالأسلحة الصاروخية وأصابتها بصورةٍ مباشرة.

وشدّدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن عملياتها تشكّل "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلةالشريفة".