المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في محاور التقدم بغزة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، خوضها المعارك الضارية مع قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند أكثر من محور في قطاع غزة.

وتخوض المقاومة اشتباكات ضارية في خان يونس، وتحديداً في الأحياء الشرقية والغربية من مجمع ناصر الطبي، حيث تشهد قصفاً مدفعياً إسرائيلياً.

وضمن عملية مشتركة، دكّت سرايا القدس و كتائب القسام حشود الاحتلال في محاور مدينة غزة بقذائف "الهاون"، ونشرت مشاهد توثق هذا الاستهداف.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تدميرها جرافة إسرائيلية من نوع "D9"، بعبوة "شواظ" محلية الصنع، غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.

بدورها كتائب شهداء الأقصى، أعلنت خوض مقاتليها مواجهات ضارية مع الجنود الإسرائيلين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة وقذائف "RPG"، وسط خان يونس وغربيّها.