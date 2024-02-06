سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته العسكرية، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، في مختلف محاور القتال في خان يونس.

وأعلنت السرايا استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "آر بي جي" في حي الأمل غربي خانيونس.

كذلك فجر مجاهدو السرايا آلية عسكرية بعبوة "ثاقب- برميلية"محيط دوار حيدر غرب غزة.

وقالت سرايا القدس، إنها استهدفت قوة إسرائيليةمتحصنة في أحد الشقق السكنية غرب مدينة غزة بقذيفة "85 مضادة للدروع" وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.